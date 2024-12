Pil Bankitalia abbassa la stima per il 2024 | +07% non corretto + 1% di media nel successivo trienno

Leggi su Ildenaro.it

La Banca d’Italiache il Pil italiano aumenti dello 0,5% nele acceleri neltriennio, a tassi intorno all’1% in, spinto dalla ripresa dei consumi e delle esportazioni. E’ quanto emerge dalle nuove proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio-27 elaborate da via Nazionale. Laprecedente di ottobre indicava per quest’anno una crescita dello 0,6%. Per il 2025 la previsione è di un Pil a +0,8% (da +1%), per il 2026 a +1,1% (da +1,2%). Le proiezioni di crescita elaborate dalla Banca d’Italia sono formulate su dati corretti per l’effetto del diverso numero di giornate lavorative tra un anno e l’altro, a differenza di quelle elaborate dal Mef e diffuse nel Piano strutturale di bilancio di medio termine pubblicato lo scorso 27 settembre. Senza questa correzione, ladi crescita per ilè pari allo 0,7% dal precedente +0,8% (1% nel quadro del PSB).