Perseguitati perché hanno fede

La «caccia all’ebreo» di Amsterdam dell’8 novembre scorso ha cancellato i dubbi: anche se non è stata una nuova Notte dei cristalli, le assomigliava molto. Un’ondata di antisemitismo - amplificata dagli avvenimenti in Medio Oriente - sta dunque attraversando l’Europa, anche se sono gli Stati Uniti il Paese che registra il maggior numero di episodi di intolleranza seguito da Israele, Germania, Svezia, Francia e Canada. L’Italia si colloca negli ultimi posti di questa classifica: per la precisione, nel periodo preso in considerazione sono 266 gli articoli che trattano questo tema da cui si evince che il 71 per cento degli episodi riguardano violenza verbale e psicologica e un altro 20 per cento episodi di violenza fisica (aggressioni o, peggio, omicidi), mentre solo il 10 per cento degli articoli riguarda episodi di terrorismo.