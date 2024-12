Serieanews.com - Milan, Fonseca paga per tutti: c’è il nome per il clamoroso ribaltone

Leggi su Serieanews.com

Paulocon le sue parole è andato all-in: lo scenario all’orizzonte è un esonero per unLa tempesta in casasi è abbattuta con tutta la sua forza dopo la partita contro la Stella Rossa. A far rumore non è stato tanto il risultato, ma le dichiarazioni post-partita di Paulo, arrabbiato nonostante la partita vinta (a fatica) contro una squadra sicuramente più debole.Pauloè andato all-in: cosa succede ora? (LaPresse) – serieanews.comL’allenatore portoghese, evidentemente esasperato, non ha usato giri di parole: “Ci sono giocatori che non lavorano come dovrebbero”. Una frase che pesa come un macigno nello spogliatoio rossonero e che sembra mirare a determinati giocatori. Non ha fatto nomi, ma il riferimento non è difficile da intuire.La strategia diè chiara: provare a scuotere l’ambiente.