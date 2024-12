Amica.it - L’accessorio capelli molto natalizio della piccola principessa Estelle di Svezia

Leggi su Amica.it

Rispetta pienamente lo spiritoe in sicurezza. Si tratta delche ladiha scelto di indossare per il giorno di Santa Lucia. Con la sua ultima immagine, pubblicata dall’accountfamiglia reale svedese (@kungahuset), lo ha suggerito al mondo. Una corona natalizia, di quelle che si appendono alle porte, dotata di candele. Una tradizione per il giorno che ricorda la martire cristiana, uccisa durante la grande persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano. I paesi scandinavi sono particolarmente affezionati a questa ricorrenza: il 13 dicembre si dà avvio al periodo di Natale. Santa Lucia, messaggera di luce, è una figura importante in