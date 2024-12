Tvzap.it - “Grande Fratello”, colpo di scena su Shaila Gatta: cosa succede

News tv. "", di su – Helena Prestes non ha mutato parere sulla relazione tra Lorenzo Spolverato e, nonostante il tempo trascorso insieme nella Casa del. La modella ha ribadito più volte di nutrire dei dubbi sul sentimento che il modello dice di provare per l'ex velina. "", di su Helena Prestes sembra essere ancor più convinta che non ci sia un vero affetto tra i due. In una conversazione con Luca Calvani, la 34enne ha sottolineato che la sua posizione nei confronti della coppia non è cambiata e ha fatto capire che lei rimarrà "in mezzo" alla relazione finché sarà in gioco al reality di Canale 5.