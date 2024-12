Lanazione.it - Furti di batterie nelle auto in sosta. Sospettato preso dai carabinieri

Leggi su Lanazione.it

della stazione di Piediluco hanno denunciato un 33enne di nazionalità straniera per possesso di chiavi altrarte e grimaldelli: l’ uomo èdi essere il responsabile di alcuni raid. Un complice resta ricercato.ultime settimane, riferisce l’Arma, i residenti di Piediluco e Marmore avevano segnalato il furto dida alcune vetture che erano state lasciate inin prossimità delle abitazioni dei proprietari. Proprio per prevenire questo tipo di reati, ihanno intensificato i controllizone in questione, sia mediante l’impiego di pattuglie in uniforme, sia con personale in abiti civili. Proprio nel corso di uno di questi servizi, in particolare nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre scorsi, nella zona rurale di Miranda ihanno intercettato un’utilitaria con a bordo due persone che, alla vista della pattuglia, hanno cercato di fuggire.