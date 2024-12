Thesocialpost.it - Femminicidio di Hanna Herasimchyk, arrestato il compagno: “L’ha soffocata”

Giovedì 13 giugno, il marito 43enne di origini polacche ha scoperto il corpo senza vita della moglie in un appartamento a Pozzuolo Martesana. Dopo sei mesi di indagini, per lui sono scattate le manette con l'accusa di omicidio volontario. Secondo le indagini condotte dalla procura di Milano, sotto la direzione dell'aggiunto Bruna Albertini e della pm Francesca Crupi, insieme al Nucleo investigativo dei carabinieri di via della Moscova, l'ex ballerina bielorussa, di 46 anni, sarebbe stata uccisa per soffocamento. Inizialmente, la morte era stata considerata un evento naturale, dovuto all'abuso di farmaci e a problemi di salute preesistenti. Il, Konrad Marek Daniec, un lavoratore per una società di consegne, aveva cercato di far passare la situazione in questo modo.