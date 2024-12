Terzotemponapoli.com - Dzemaili: “Napoli tra le favorite per lo Scudetto, spero che Neres esploda. Su McTominay …”

Leggi su Terzotemponapoli.com

su: ”Le squadre avversarie ti studiano e si organizzano per limitarti, ed è successo proprio questo. Essendo arrivato da poco, ha bisogno di tempo” Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Blerim, ex giocatore del. Ecco le sue dichiarazioni: “Iocheperché è davvero forte e ha delle potenzialità incredibili. È vero che forse non ha avuto il minutaggio che sperava, ma Politano è fondamentale nello schema di Conte e sta facendo davvero bene. Secondo me, alla lunga vedremo tante cose belle da parte sua. Speriamo già in questi giorni.”Su Lukaku: “Tutte le difese si mettono a giocare fisicamente contro Lukaku, perché è un giocatore forte e, se non lo affronti in maniera dura, riesce a fare quello che vuole.