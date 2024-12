Notizie.com - Cristiano Ronaldo, spese di lusso: una in particolare (da 70 milioni) lascia senza parole

La passione per ildiraggiunge vette davvero uniche nel panorama internazionale: quanti possono vantare un jet?non smette mai di stupire, sia dentro che fuori dal campo. Il calciatore portoghese, icona mondiale del calcio e attaccante dell’Al-Nassr, continua a far parlare di sé non solo per le sue prestazioni sportive ma anche per il suo stile di vita lussuoso e le suefaraoniche. Tra auto di, orologi preziosi e yacht mozzafiato, l’ultimo acquisto del campione ha davvero dell’incredibile: un jet privato da 70di euro.Ci sono poche cose che CR7 non può comprare – notizie.comIl Bombardier Global Express XRS è la nuova aggiunta alla collezione personale del calciatore. Questo aereo privato non è un mezzo qualunque: può raggiungere i 950 chilometri orari e ha la capacità di volare da Londra a Tokyonecessità di rifornimento.