Lettera43.it - Castello delle cerimonie, il Tar sospende la revoca delle licenze fino al 9 gennaio

Leggi su Lettera43.it

Ilpotrà continuare a ospitare feste e ricevimenti, almenoal 9. Lo ha stabilito la settima sezione del Tar della Campania, che ha sospesoa tale data laper l’esercizio di attività alberghiera e contestuale cessazioneattività alberghiera e di ristorazione per “La Sonrisa”.La Sonrisa (Facebook).La sospensione dellariguarda gli eventi già fissatiA dare notizia dellaera stata Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, Comune della provincia di Napoli dove si trova la struttura, nota anche per alcuni format televisivi. I giudici del Tar nel decreto hanno disposto la sospensione della«al fine di consentire la prosecuzione dell’attività commerciale», «unicamente in relazione agli eventi già programmati» e «alle prenotazioni alberghiere già effettuate, con esclusione di ogni altra ulteriore attività».