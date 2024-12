Bubinoblog - BALLANDO: MARIOTTO SPARITO DALLO SPOT. SILURATO DALLA RAI O GENIALATA MARKETING?

A questo punto il dubbio nasce spontaneo: un indizio, uno spoiler o una strategia per tenere il pubblico in trepida attesa? Nonostante la Rai non si sia espressa, Guillermo, storico volto dicon le Stelle e giudice del dance show del sabato sera di Rai 1 finito al centro di una bufera mediatica, non appare nel nuovodel programma.Il caso si avvia comunque alla conclusione: sabato 14 dicembre – in occasione della seconda semifinale – infatti, il pubblico scoprirà il destino del giudice, finito nella bufera dopo aver abbandonato la scorsa puntata nel pieno della diretta. Lo ha spiegato la stessa Milly Carlucci in un video su Instagram: “Finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti mi state assediando da quando ci siamo lasciati: madove è finito? Lo scoprirete“.