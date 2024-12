Avvocati in piazza a Napoli | Mancano i giudici di pace

Leggi su Ildenaro.it

Contro la paralisi della giustizia scendono ingli: i Consigli dell’Ordine di, Avellino, Benevento,Nord, Nola, S.Maria Capua Vetere e Torre Annunziata hanno indetto per stamattina una manifestazione con presidio affinché sia garantita la tutela dei diritti dei cittadini. L’appuntamento all’Ufficio del Giudice didi(ex caserma Garibaldi), dove sono state invitate tutte le rappresentanze politiche per discutere sul tema delle “Criticità degli Uffici del Giudice di”. “La copertura delle piante organiche degli Uffici del Giudice di– spiegano i presidenti dei Consigli del Distretto di, Carmine Foreste, Fabio Benigni, Stefania Pavone, Gianluca Lauro, Arturo Rianna, Angela Del Vecchio e Pasquale Damiano – sia con riferimento ai, che al personale amministrativo, è inadeguata e non consente di far fronte al carico di lavoro.