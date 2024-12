Bergamonews.it - Avvicendamento in segreteria alla Cisl di Bergamo: Luca Nieri prende il posto di Danilo Mazzola

è entrato a far parte delladi. Sostituisceche va in pensione.eredita le deleghe e le competenze del suo predecessore , cioè industria, artigianato e mercato del lavoro. L’integrazione diè stata confermata dal voto del consiglio generale, riunito nella sede di via Carnovali a.“Unimportante – ha detto Francesco Corna, segretario generale della-, perché importanti sono le deleghe che vengono assegnate e per gli appuntamenti che ci aspettano. I settori di cui si occuperàsono settori per noi importanti, dove siamo presenti in misura sostanziosa sia in termini qualitativi che quantitativi, e che vogliamo continuare a presidiare. Poi, a aprile, il Congresso confederale che ci porterà avanti nel lavoro che abbiamo avviato in questi anni, nel segno della continuità, cercando competenze e rimanendo riferimento territoriale, per l’economia e per il sociale, collaborando con tutti, e se serve protestando come siamo capaci di fare”.