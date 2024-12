Oasport.it - ARRIVA L’ORO! Sara Curtis trascina la 4×50 sl mista dell’Italia sul tetto del mondo!

È iniziato col botto questo quarto giorno di semifinali e finali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella piscina magiara èta la prima medaglia d’oro per l’Italia, ovvero nell’atto conclusivo dellastile libero.Lo si era capito dalle batterie che qualcosa di buono bolliva in pentola e l’eliminazione eccellente degli Stati Uniti in fase di qualificazione poteva rappresentare una chance. Una possibilità che il quartricolore ha saputo cogliere, andandosi a prendere un fantastico metallo pregiato.Ad aprire è stato Leonardo Deplano che con una prestazione sotto i 21? (20.80) ha permesso ad Alessandro Miressi di fare il suo, con un passaggio di 21.01. E poi sono state le due ragazze a fare il numero e consentire al Bel Paese di trionfare.