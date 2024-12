Quotidiano.net - Anche photored ai passaggi a livello nel nuovo codice della strada 2024

Roma, 13 dicembre– Da domani sabato 14 dicembre entra in vigore il. Stretta su alcol e stupefacenti ma non solo. Roberto Benigni, vicepresidente di Anvu - Associazione professionale polizia locale d’Italia - sta attraversando il paese per spiegare i punti chiaveriforma. Ecco una guida per punti chiave. Alcolock (a proprie spese) Il, spiega Benigni, “prevede l’aumento delle sanzioni e la modifica dell’accertamento sui vecchi articoli 186 e 187, per la guida in stato di ebrezza e l’uso di sostanze stupefacenti. Chi viene condannato per abuso di alcol potrà guidare solo veicoli con dispositivo alcolock installato a proprie spese. Questo impianto è già presente in alcuni paesi europei, come Olanda e Lussemburgo, il motore non si accende se la persona ha un tasso alcolico superiore allo zero.