Ilgiorno.it - Amo: progetto pilota di mobilità sociale in bassa Valtellina per anziani e disabili

Non è la prima persona singolare del verbo amare, ma c’entra comunque con l’amore inteso come "avere a cuore l’altro". Si chiama Amo - Aiuto allaine rappresenta uncon caratteristiche uniche nell’arco alpino, che sperimenta una gestione dellafragile coinvolgendo diverse componenti della comunità. Amo è stato presentato mercoledì scorso a Morbegno, presso la sede della Fondazione Ambrosetti Paravicini alla presenza dei rappresentanti delle variegate realtà del privatoe for profit che, con il sostegno dell’ente pubblico, portano avanti questa iniziativa rivolta ad aiutare persone anziane, contà, sole e/o fragili che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente. Il servizio può essere occasionale (spot) o continuativo ed è rivolto ai residenti nei 25 Comuni della Comunità montanadi Morbegno per facilitare i servizi a domicilio e l’accesso ai servizi socio sanitari, fra cui i centri diurni I Prati a Regoledo di Cosio della cooperativa Grandangolo, quello perdella Casa Madonna del Lavoro Opera Don Guanella a Nuova Olonio e quello della Fondazione Ambrosetti a Morbegno.