Tvzap.it - Aereo precipita in autostrada, panico e paura: è tragedia

Leggi su Tvzap.it

Tragico incidente nella serata di giovedì 12 dicembre 2024. Un piccolosi è schiantato in. Le immagini dell’incidente e i video condivisi sui social sono impressionanti: si vede il velivolo bianco appoggiato sul guardrail e i mezzi di soccorso ovunque intorno. Il bilancio dell’incidente è grave. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Gianmarco Zagato, dopo le 7 previsioni (realmente accadute) del 2024 ne dà una per il 2025Leggi anche: Maxi incendio in una casa di riposo: 6 morti e 60 feritiNew York,sull’Interstate: un morto e un ferito graveUn piccolo velivolo èto nella serata di ieri (ora locale) sull’di New York all’interno della contea di Westchester. L’incidente è avvenuto sull’Interstate 684 a Harrison, circa 40 chilometri a nord-est di Manhattan, verso le 19.