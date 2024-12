Ilrestodelcarlino.it - Vuelle-Ahmad, adesso è sbocciato il feeling

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è voluto un po’ per amarsi. Mail pubblico di Pesaro estanno stabilendo unimportante. I tifosi dellaavevano già capito quanto era forte sin dalle prime amichevoli, ma non apprezzavano il suo modo di giocare troppo individualista che non riusciva a trascinare né coinvolgere i compagni. La prova più evidente, i 38 punti segnati contro Rimini, la metà esatta del bottino di squadra, non bastò a conquistare la vittoria. Dopo essere stato ‘panchinato’ da Leka contro Cento qualcosa è cambiato. La sua è stata una reazione da persona intelligente: si è messo in discussione, chiedendo come poter essere utile alla squadra. Da lì in poi non è stato più un corpo estraneo ma parte del gruppo e anche il suo linguaggio del corpo è cambiato. Dopo 15 giornate le statistiche raccontano che Khalil è un giocatore totale: non è solo il top scorer dell’A2 con 20.