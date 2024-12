Isaechia.it - Valeria Marini racconta l’aggressione subita: “Ho avuto una paura spaventosa, era uno squilibrato”

La showgirlè stata vittima di un agguato ed una tentata aggressione da parte di uno sconosciuto alcuni giorni fa. Lahato al settimanale Novella 2000 come si è svolta questa brutta vicenda, dichiarandosi ancora molto scossa, ma di stare ora meglio. La soubrette stava rientrando in casa quando un uomo l’ha raggiunta nel portone della sua abitazione:È stata un’esperienza, pensa che non era neanche tardi, erano le undici di sera e stavo tornando a casa con un amico con cui avevo passato la serata. Appena entrata nel portone di casa, in una palazzina dove entro solo io perché ci abito solo io, non c’erano le luci delle scale. Ho pensato ad un guasto, ma salendo al buio ho sentito un forte “clack” e subito ho capito che c’era qualcuno di strano, che era riuscito ad introdursi e sono corsa giù per le scale.