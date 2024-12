Lapresse.it - Ucraina: Kallas, tregua Natale? Positiva, ma non vediamo segnali Putin

Berlino (Germania), 12 dic. (LaPresse) – “La Russia può smettere di bombardare l’et voilà, non c’è più la guerra. Se stanno parlando con la Russia di interrompere i bombardamenti pero per un periodo più lungo penso sia positivo. L’si sta difendendo dagli attacchi della Russia. Se la Russia smette di bombardare, l’non deve ricorrere alle armi. Quindi se la Russia vuole smettere di bombardare pero oltre è uno sviluppo positivo ma, fino ad ora, non abbiamo visto che intendono farlo”. Lo ha detto l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kajain occasione della ministeriale Esteri a Berlino, rispondendo ad una domanda in merito ad una possibiledinella guerra inproposta dal premier ungherese Viktor Orban al presidente russo, Vladimir