Tragedia di Calenzano centinaia di persone in piazza | Basta morti sul lavoro

didiin: “sul”.di, tremila per gli organizzatori, alla manifestazione a, provincia di Firenze, per lo sciopero provinciale indetto da Cgil, Cisl e Uil dopo la strage di lunedì mattina 9 dicembre al deposito Eni di via Erbosa.Una strage sul. La manifestazione, davanti alla sede del Comune di, sindaco Giuseppe Carovani, si è aperta con la lettura dei nomi dei cinque lavoratori che hanno perso la vita, nomi salutati da un lungo applauso e da un minuto di raccoglimento, a cui è seguito anche un ringraziamento ai vigili del fuoco, soccorritori e forze dell’ordine.Il cordoglio per le vittime : Vincenzo Martinelli, 51 anni, Carmelo Corso, 57 anni, Gerardo Pepe, 46 anni, Franco Cirielli, 46 anni, Davide Baronti, 49 anni.