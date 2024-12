Movieplayer.it - The Substance, dopo le nomination ai Golden Globes, raddoppia le sale in cui è programmato

Il film The, diretto da Coralie Fargeat, ha ottenuto cinqueaie lein cui èin Italia sonote. Theha ottenuto ben cinqueaie, arrivato al suo settimo weekend di programmazione nei cinema italiani, potrà contare su un numero dito dove è statorispetto alla settimana precedente. Gli spettatori troveranno così il film in 80, situazione che permetterà senza alcun dubbio di far lievitare ulteriormente il numero di spettatori che lo hanno visto, attualmente arrivato a quota 350mila. Lee i premi In attesa delle atteseagli Oscar, Theè già in corsa per ben cinque premi ainelle categorie Miglior film musicale o .