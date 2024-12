Ilrestodelcarlino.it - Tanti auguri Gianni. Dai primi concerti al mare d’inverno: "Ti aspettiamo a Rimini"

Per gli occhi di un ragazzo degli appennini bolognesi la Riviera romagnola è il primo, quello più vicino e facile da toccare con mano. E così è stato perMorandi, l’eterno ragazzo di Monghidoro che proprio ieri ha spento ottanta candeline. Una lunga storia d’amore quella tra Morandi e, dalle vacanze a Bellaria e Riccione, passando per ie l’amicizia con Raffaella Carrà. "Tra le migliaia dinon poteva mancare quello die della sua Riviera, il posto del cuore, in cui è iniziata una grande amicizia – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad –.Morandi aveva appena 13 anni quando entra nel complessino della maestra Alda Scaglioni e, ancora con i calzoni corti, si ritrova a Bellaria a cantare al ’Nuovo fiore’ a due passi dalla casa della nonna della cara amica Carrà".