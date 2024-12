Imiglioridififa.com - Svolta EA: online la PATCH Live che migliora il Gameplay, ecco cosa cambia

Leggi su Imiglioridififa.com

Gli utenti che accendono per la prima volta da ieri la PlayStation si ritroveranno con un messaggio a schermo che svela che EA ha già installato a tutti unanuova che modifica due aspetti specifici deldi FC 25. Quindi, attenzione, laè giàe non deve essere scaricata dagli utenti.Come potete leggere dal messaggio qui sotto e da quello che vi apparirà a schermo sulla vostra console, lainfluisce su due cose fondamentali: la corsa e i tiri potenti.La corsa vieneta permettendo al calciatore di toccare più volte la palla in modo da poterla direzionare mentre si corre. Per i tiri potenti è stata diminuita la precisione de tiri di prima (come quelli fatti direttamente dai cross di calcio d’angolo)