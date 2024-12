Oasport.it - Snowboard, l’emozione di Jasmin Coratti: “Ho fatto la differenza sui piani, sono senza parole”

Leggi su Oasport.it

Un’altra giornata trionfale per loalpino azzurro oggi sulle nevi di casa a Carezza. Cinque tappe di Coppa del Mondo e cinque vittorie tra maschile e femminile per gli italiani: oggi il turno è stato di. La classe 2001 delle Fiamme Oro si è imposta alla grande con un fantastico percorso culminato con la manche finale corsa con magistrale freddezza.L’azzurra ha mostrato tutta la sua contentezza quando si è presentata ai microfoni della FISI: “E’ incredibile, vincere la una gara di coppa in casa, non ci. Ho preso ogni run come è arrivata, ho provato a giocamela nella parte bassa, perchéveloce sui. Siamo una grande squadra, grazie anche a Fabio Breda che fa un gran lavoro”.Ha parlato anche il dt Cesare Pisoni, fiero di questo splendido risultato: “Grande orgoglio da parte di tutti i tecnici, aver portato cinque atleti diversi a vincere le cinque gare fin qui conquistate.