Sinner deriso dalla stampa spagnola | Sarà contenta la cupola italiana dell’ATP

Janniknon vince solo in campo, ma anche nel seguito. È stato questo l’esito della votazione nell’ambito degli ATP Awards, gli Oscar del tennis, in cui al n.1 del mondo ha ricevuto il riconoscimento di “Fans’ Favourite”, il premio rivolto al giocatore più amato dagli appassionati, scelto proprio dai tifosi.Si tratta della seconda volta consecutiva in cui l’altoatesino può fregiarsi di ciò, a testimonianza della straordinaria annata disputata, condita da 73 vittoria in 79 match e potendo vantare: due Slam, tre Masters1000, le ATP Finals, otto titoli nel massimo circuito in totale e la Coppa Davis. Una serie di successi di questo tipo non riuscita nello stesso anno ad alcuno, ivi compresi Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal.Un premio che ha visto vittorioso per 19 volte di fila, dal 2003 al 2021, Federer e nel 2022 Nadal e quindi di rilevanza tra gli appassionati.