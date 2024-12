Oasport.it - Quando parte Federica Brignone oggi nella seconda prova a Beaver Creek: orario esatto, n. di pettorale, tv

Dopo il miglior tempo fatto segnare ieri,, giovedì 12 dicembre, sarà una delle 10 italiane al via dellacronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, in programma a, negli Stati Uniti, a partire dalle ore 19.00 italiane.L’azzurrasarà al cancelletto dinza con ilnumero 12: dalla 1 alla 5 l’intervallo dinza è di 2’00”, mentre dalla 6 le atlete partiranno ogni 1’20”, dunque, salvo ulteriori interruzioni, lacronometrata dell’azzurra avrà inizio alle ore 19.17.20 italiane.Per lacronometrata della discesa libera femminile, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, non sarà fruibile la diretta tv, né sarà possibile seguire la diretta streaming, invece la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.