Gamberorosso.it - "Per anni abbiamo bevuto vino per essere fighi, ma ora la GenZ ci considera cringe". La lucida analisi di Andrea Lonardi

Da mesi il mondo delè bombardato da notizie poco allettanti sul suo futuro (vedi ultime previsioni della Dg Agri sulla viticoltura Ue dei prossimi dieci) e sta provando ad interrogarsi sul calo dei consumi e sulle conseguenze che ne deriveranno. La strada più semplice è probabilmente quella di additare i giovani come dei traditori, rifugiandosi nella comfort zone rappresentata dallo zoccolo duro dei consumatori over 50. E se, invece, proprio la precedente generazione fosse responsabile di aver costruito un’immagine errata, o comunque artefatta, del? Ad aprire a questa prospettiva è il Master of wineche, anziché parlare di crisi dei consumi, parla di crisi della satisfaction edonistica. A ben guardare, una buona notizia, perché ilè molto di più di un lusso usato per raggiungere l’appagamento.