Mondiali di Nuoto Razzetti è gigante nei 200 farfalla | arriva l’argento del primato europeo

Budapest, 12 dicembre 2024 – E’ unsco Albertoaidiin Vasca Corta. L’atleta delle Fiamme Gialle aggiunge una medaglia al suo carnèè iridato a Budapest. Dopo la medaglia d’argento avuta nei 200 misti (leggi qui), eccoil secondo alloro mondiale e alla Dura Arena ungherese.lotta in finale e per alcuni tratti sfiora l’oro e infine ecco una straordinaria seconda posizione. Fa il tempo delcon il crono di 1’48?64, cancellando quello che fece il fenomeno Laslo Cseh di 1’49?00. Sale sul podio col sorriso, orgoglioso di proseguire una grande competizione personale.Come riporta feder.it, dichiara: “Sono contento del recorde di aver nuotato sotto all’1’49 – racconta Razzo, appassionato di motori e grande tifoso della Ferrari – Non è da tutti battere un record