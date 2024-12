Ilfattoquotidiano.it - Milano, la mamma “trascinata per 13 metri” dal pirata della strada. L’autista “Non mi sono accorto”

Rocio Espinoza Romero, la 34enne travolta e uccisa da un camion a, avrebbe cercato di fermarealzando le mani e sbracciandosi, ma il conducente l’ha investita, trascinandola per 13. A riferirlo è un testimone oculare, come emerge dalle indagini condotte dalla Polizia locale e dalla pm Paola Biondolillo, che ha richiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Francesco Monteleone, accusato di omicidiole aggravato dalla fuga. Il camionista come riporta il Corrieresera avrebbe dichiarato: “Non me ne”, ma gli inquirenti ritengono che fosse consapevole di quanto accaduto, anche in base a diversi indizi, tra cui il fatto che, poco dopo l’incidente, ha contattato il suo avvocato.Secondo la Procura, cialmeno quattro elementi che dimostrano che Monteleone fosse a conoscenza dell’incidente.