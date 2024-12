Justcalcio.com - Milan, ecco i primi 3 attaccanti inseriti nella Hall of Fame|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 12:11:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:ofA Calciomercato.com Homeof Fame AFP/Getty Images ACè lieto di svelare itreof Fame presented by Emirates: Marco van Basten, Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi. Le tre Legend rossonere sono state selezionate attraverso un processo di voto che ha coinvolto i tifosiisti nel mondo, che hanno voluto celebrare lo straordinario contributo di questi tre giocatori per il Club rossonero, ricordando i valori che hanno incarnato, sia in campo che fuori.