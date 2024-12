Sport.quotidiano.net - Melgrati, Bachini, Radrezza e Karlsson. Spal, quante delusioni fin qui dal mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

La rivoluzione estiva compiuta dal direttore sportivo Casella e mister Dossena non sta producendo gli effetti sperati. Anzi, sono proprio i giocatori pescati sula deludere maggiormente le aspettative della piazza, e pure di chi li ha scelti con la convinzione di poter far ruotare attorno a loro la nuova. Non c’è reparto in cui non sia presente almeno un potenziale big che ha steccato più o meno clamorosamente la prima parte di stagione in biancazzurro. Tra gli innesti delestivo si salva certamente Mignanelli, decisivo con una doppietta sul campo del Legnago Salus e più in generale tra i giocatori più continui in assoluto. Tra alti e bassi, stanno fornendo il proprio contributo anche Calapai e Zammarini, punti fermi per l’allenatore sulla fascia destra e in linea mediana.