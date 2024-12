Ilgiorno.it - Lotta alla violenza sulle donne. La lezione è al Teatro Sociale. In platea quattrocento studenti

"Ma se il mio ragazzo vuole che stia soltanto con lui, è?". "Ha detto che se lo lascio, si ucciderà. Mi sento ricattata, ma non oso mettere fine a questa storia". "Ho paura che ora che sto con un altro, il mio ragazzo per vendicarsi diffonda in chat tra gli amici nostri video intimi". Sono state numerose le domande giunte in forma anonima agli esperti che hanno chiuso, ieri, la mattinata rivolta ai ragazzi dell’ultimo anno delle superiori organizzata aldi Sondrio dal Cpo (Comitato delle pari opportunità) dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio. ". Aper capirla e combatterla" il titolo dell’iniziativa seguita dai circa 400di tutta la provincia che hanno gremito il. Innumerose autorità e rappresentanti delle Forze dell’Ordine che nei saluti iniziali hanno offerto altrettanti spunti di riflessione sul variegato fenomeno delladi genere epossibilità di prevenirla e arginarla e quando ciò non è possibile di intervenire a tutela e supporto delle vittime.