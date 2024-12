Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: INCREDIBILE ERRORE DEL CINESE

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:59ha Txf2 che vince seguita da Ad5!13:58 ATTENZIONE, 55. Tf2DI! E ADESSO SE SI CAMBIANO TORRI E ALFIERI IL FINALE LO VINCE IL NERO!13:57 54. Tf4 Re5.13:56 53. Aa8 Rf6. Non se ne vanno pezzi dallaera.13:55 Bisogna comunque dire che i due stanno mostrando molto bene come va giocato un finale simile in chiave d’attacco e difensiva. Non ci sarà il grandissimo pathos in questo momento, ma per l’osservazione tecnica si tratta di qualcosa di davvero molto utile.13:52 52. Tb2 per, ora vediamo se parte il cambio reciproco o succede altro.13:49 52. Ta4.giustamente resta in quarta con la Torre.13:47 Più che altrosta un po’ provando a sfruttare il tempo di, che è sotto il quarto d’ora contro l’ora e quasi 10 minuti dell’indiano.