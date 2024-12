Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 12 dicembre 2024

Leggi su Lettera43.it

Le Borse europee si avviano verso la parte finale della settimana. C’è grande attesa per l’apertura dei mercati e per i valori dellotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, mercoledì 11, Milano ha chiuso positiva. A Piazza Affari l’ultimo indice Ftse Mib è salito dello 0,60% a 34.731 punti.Lediin tempo reale8.04 – Il petrolio è in lieve aumento, wti +0,11%Il petrolio è in lieve aumento in avvio di contrattazioni: il greggio Wti del Texas va oltre i 70 dollari e passa di mano a 70,37 dollari al barile (+0,11%), il brent è trattato a 73,70 dollari al barile (+0,24%).Articolo completo: Ledi12dal blog Lettera43