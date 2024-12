Dilei.it - Katy Perry in pizzo e pelliccia: il look natalizio (e sensuale)

Risale ai lontani primi anni Duemila l’esordio dinel mondo della musica: chi la segue dagli albori della sua carriera la ricorderà, oltre che per grandi successi quali Hot N Cold e I Kissed a Girl a risuonare nella mente, si intende, per la riconoscibile estetica da pin-up dal sapore anni Cinquanta. A distanza di tempo lo spirito audace ed estroso che contraddistingue la cantante è rimasto intatto, ma il suo stile è stato travolto da una autentica metamorfosi. Siamo ora nel capitolo 143, questo il nome del suo ultimo progetto discografico, un capitolo che la vede in contatto più che mai con il suo lato provocante e. A dimostrarlo ilsfoderato all’afterparty previsto in seguito all’esibizione del Night of a Lifetime., la fashion inspo per Natale tranero eMettere a punto il perfetto outfit per Natale può essere un’ardua impresa, tra un impegno quotidiano ed un altro.