Terzotemponapoli.com - Juventus, annuncio di mercato a sorpresa del ds Giuntoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

didel dsIl dirigente sportivo dellaCristianoha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Prime Video’ a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro gli inglesi del Manchester City, gara valida per la sesta giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League.Il dirigente sportivo bianconero ha evidenziato: “Vogliamo fare sempre di più e sempre meglio. Il mister non si attacca mai a certi alibi, ma obiettivamente ce ne sono successe tante e possiamo apprezzare questi ragazzi che stanno dando tutto in attesa di alcuni rientri”. Vi siete posti tempistiche sulla vittoria? “Siamo partiti con un progetto tutto nuovo che abbia un rispetto importante per il bilancio, che strizzi un occhio ai giovani e al gioco da esprimere”.