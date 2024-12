Inter Bastoni sogna la Champions | Meglio un’altra finale rispetto al ventunesimo Scudetto

Leggi su Sportface.it

Smaltite le fatiche europee, l’è tornata al lavoro in vista della sfida di lunedì contro la Lazio: fatta eccezione per gli infortunati Di Gennaro, Pavard e Acerbi, tutti gli altri si sono regolarmente allenati in gruppo, compreso Dumfries che ha smaltito l’influenza. La sconfitta sul campo del Bayer Leverkusen inLeague ha lasciato l’amaro in bocca, e per questo motivo all’Olimpico i nerazzurri vogliono riscattarsi.Volontà condivisa ovviamente anche da Nicolò Barella, che ai microfoni di DAZN ha analizzato le difficoltà incontrate nella prima parte di stagione: “Dopo un campionato come quello scorso non è facile ritrovare quella mentalità, ma arriverà. L’importante è riconoscere le nostre qualità, ritrovare una compattezza che all’inizio avevamo un po’ perso, ma nelle ultime partite abbiamo riportato in campionato quel che si era visto anche in