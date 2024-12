Inferno sull’A10 | esplode un incendio in galleria un morto e diversi intossicati

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo lo scioccante incidente sull’A1, dove un tir che ha perso il controllo ha travolto e ucciso un operaio all’altezza dell’uscita di Cassino, c’è da registrare un altro incidente mortale, questa voltaGenova-Ventimiglia. Verso le 20:30 di mercoledì 11 dicembre, per motivi ancora da accertare, c’è stato un violento scontro tra un’auto e un camion che ha provocato une 14 persone intossicate e trasportate in ospedale.L’inLo scontro frontale si è verificato sul tratto dell’A1 compreso tra Imperia e San Bartolomeo. Come riferito da Adnkronos, un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente nellaGorleri, all’altezza del comune di Diano Marina. In quel tratto di autostrada si procede a doppio senso poiché, come riferisce il Secolo XIX, sono in corso dei lavori di manutenzione del tunnel.