Il San Carlo approva il bilancio e cerca un nuovo soprintendente

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San, riunitosi oggi, hato ildi previsione per il 2025. Il Consiglio ha inoltreto la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la rideldel Teatro, considerato che l’incarico di Stéphane Lissner scadrà il 31 marzo 2025. Al termine della riunione Riccardo Realfonzo, rappresentante della Regione Campania nel Consiglio della Fondazione, ha detto di aver registrato «progressi nella gestione della Fondazione Teatro di San. Ildi previsione mostra una dinamica crescente in termini di entrate da vendite di biglietti e fitto degli spazi, conseguenza di una programmazione apprezzata per l’opera lirica, per la danza ed i concerti. Personalmente, ho rimarcato i progressi sul piano strettamente economico-amministrativo, con una documentazione a corredo deldi previsione che ora dà prova di una gestione più oculata e trasparente, sulla quale come è noto abbiamo molto insistito negli ultimi anni.