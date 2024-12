Quotidiano.net - “Il giornalista americano Austin Tice liberato in Siria”. Ma l’uomo nei video non è lui

Roma, 12 dicembre 2024 – Non è il reportertrovato in una prigione di Damasco edaini. La notizia era apparsa prima sui media arabi con tanto die foto: è stato "un uomo– hanno scritto – è il” sequestrato nel 2012. Nelle immagini si vede un uomo bianco con barba incolta, in apparenti buoni condizioni in mezzo a un gruppo di civilini. La famiglia del reporter non ha mai confermato che si trattasse di lui. E in effetti poco dopo è arrivata la smentita. Anadolu captures footage in Damascus of missing US citizen Travis Pete Timmerman after release from Syria’s notorious 'Far Falastin' Prison pic.twitter.com/xdGhbR0RWV — Anadolu English (@anadoluagency) December 12, 2024 In un filmato pubblicato sui socialviene intervistato in inglese.