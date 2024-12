Sport.quotidiano.net - I precedenti Una sfida che dura da 104 anni

Signore e signori, ecco a voi il derby del Secchia. Unalunga 104quella fra Modena e Reggiana, dalla prima giocata il 24 ottobre 1920 nel girone emiliano a 5 squadre e vinta per 5-0 fuori casa dai canarini di Saverio Bertazzoni, fini all’ultima sempre su suolo reggiano decisa lo sorso primo maggio in Serie B dal rigore di Gondo in favore dei granata. In mezzo ci sono state 84 sfide dalle mille emozioni giocate di qua e di là dal Secchia in cui è successo di tutto: rimonte epiche, ribaltoni da mani nei capelli, rinvii per neve, risse sugli spalti, gol da cineteca e papere pazzesche per raccontare una poesia calcistica che come unico dialetto in comune ha il pallone. E il match di dopodomani al Mapei Stadium sarà il capitolo numero 85 di questo magnifico balletto, che per la statistica vede avanti di poco la Reggiana con 27 successi contro i 24 gialloblù, a fronte di 33 pareggi, il segno che più fa rima con derby del Secchia.