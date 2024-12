Panorama.it - I manga si fanno anche in Italia

Chi l’ha detto che isi possono creare solo in Giappone? Negli ultimi anni, sempre più autori europei hanno dimostrato che questo stile grafico e narrativo, nato in terra nipponica, può essere reinterpretato con successooltre i confini del Sol Levante. Francesca Siviero è una delle voci più promettenti in questo campo, avendo firmato la prima miniserie di “global” interamente prodotta da Star Comics, celebre casa editricena. La sua opera, Willowing, affronta temi attuali e profondi, con uno stile che cattura subito l’attenzione. "L’idea di Willowing è nata senza una fonte di ispirazione precisa" racconta l'autrice, "ma volevo raccontare una storia che avesse a che farecon i miei interessi. Tutto quello che leggo, tutto quello che guardo ha avuto un ruolo, ma non saprei dirti nello specifico le opere".