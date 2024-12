Lanazione.it - Giovanni Allevi al Musart Festival: al via le prevendite dei biglietti

Firenze, 12 dicembre 2024 -alFirenze. Il “filosofo del pianoforte” sarà in concerto sabato 19 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, che dall’anno passato ospita gli appuntamenti principali del. I– posti numerati da 34 a 119 euro – sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. E ancora, per chi lo desidera c’è il Meet&Greet con l’artista a fine concerto. Dopo la serie di sold out inanellata con il recente tour teatrale, il maestrotornerà a incantare il pubblico con “4 Special Events - Summer MMXXV”, un itinerario straordinario che celebra la bellezza dell’arte, della natura e della musica.