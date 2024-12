Ilfattoquotidiano.it - Fs apre a investitori privati nell’Alta Velocità: “Così da ridurre la necessità di soldi pubblici”. Riporteremo in orario 50mila treni l’anno”

Se ne parlava da mesi, ora è ufficiale: Ferrovie dello Statoterzi nella rete Alta. I, insomma, potranno affiancare il gruppoda “il fabbisogno di capitali”. La svolta è contenuta nel piano strategico 2025-29 del gruppo che conta di aumentare il numero di linee Av e pone tra gli obiettivi quello di “riportare in”, come ha assicurato l’ad Stefano Donnarumma. Un impegno importante, visti i notevoli disagi degli ultimi anni di fronte ai quali Fs non ha mai rilasciato dati dettagliati per tratta, conteggiando – tra l’altro – come puntuali anche convogli arrivati con ritardi fino a 10 minuti.Il manager ha sottolineato che l’apertura di nuove tratte di altaè necessaria per collegare territori finora non serviti,da “aumentare del 30%” le persone raggiunte dall’Av.