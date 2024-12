Ilfoglio.it - Forza Italia si smarca da Lega e FdI per l'amnestia sulle multe ai No Vax

Leggi su Ilfoglio.it

L'amnistiaai no Vax agita la maggioranza., che in quella stagione d'emergenza ha sostenuto convintamente il ricorso ai vaccini, l'obbligatorietà e le sanzioni, va all'attacco. Giorgio Mulè ha annunciato infatti che non voterà il provvedimento contenuto nel Milleproroghe. "Quello della vaccinazione era un dovere morale e civico durante la pandemia, sottrarsi a quel dovere avrebbe significato mettere in pericolo la salute altrui", le parole del deputato Forzista. E ancora: "Siccome non c’è nessuna evidenza che dimostri che i vaccini hanno fatto male, anzi, hanno salvato questo Paese e il mondo intero dalla pandemia, non vedo perché adesso si debba fare un atto che va nella direzione di asseverare una condotta che è andata contro quello che era un dovere morale e civico.