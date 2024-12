Unlimitednews.it - Esce “io e te dobbiamo parlare”, Siani “Commedia pura per divertirsi”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il regista e attore, in un’intervista alla Italpress, spiega che lavorare con Pieraccioni “è stato un grande divertimento. Il mio fratello toscano, grande complicità ma soprattutto la voglia di tornare a unache può essere accolta nel periodo natalizio, solitamente il più bello per andare in sala in compagnia. Per questo abbiamo cercato di fare unadivertente e speriamo che possa essere apprezzata dalla gente anche perchè è un film per la gente”. ads/gslUnlimited News - Notizie dal mondo