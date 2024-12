Puntomagazine.it - Eboli: XVI Edizione Rassegna Corale“ Liberi inCanti”

, 14 dicembre 2024: la XVIdella” nella Basilica di San Pietro alli Marmi. Sabato 14 dicembre 2024, inizio alle ore 19:15, nella Basilica di San Pietro alliMarmi di, si svolgerà la XVI”, evento chesi avvale del patrocinio del Comune die dell’ARCC.Il cantare in coro è una delle usanze più antiche, praticata da tutte le popolazioni del mondoche si sono susseguite nel corso dei secoli, usata dall’uomo per stringere rapporti, rafforzareamicizie, consolidare ponti di conoscenze, è considerata da sempre una forma espressivache esalta il valore umano e sociale delle persone, praticata seguendo di pari passo l’evoluzione della musica stessa.Il coro ha sempre svolto una funzione sociale, in special modo nella musica popolare e religiosa, raggruppando intorno a se le comunità dei territori, che lo vedevano come uno strumento di raccordo tra le diverse anime delle comunità.