È una persona speciale – Arteta elogia Saka dopo la vittoria dell’Arsenal sul Monaco

2024-12-12 00:48:10 Breaking news:Mikelha definito Bukayoche i due gol dell’esternohanno aiutato i Gunners a sconfiggere ilin Champions League mercoledì sera.ha trovato la rete in entrambi i tempi, con il subentrato Kai Havertz in gol, mentre l’Arsenal ha vinto per 3-0 in casa dell’Emirates.Entrambe le squadre erano a pari punti all’inizio della competizione, ma laper i padroni di casa li vede salire al terzo posto in classifica e sulla buona strada per qualificarsi automaticamente agli ottavi della competizione.“Sono estremamente felice”, ha dettoa TNT Sports.“Abbiamo iniziato molto bene la partita. Nel primo tempo avremmo dovuto essere in tre o quattro goals up almeno.“In Champions League avrai momenti difficili e noi abbiamo avuto un periodo di tempo in the gameprobabilmente più a lungo del previsto perché non siamo stati abbastanza precisi.