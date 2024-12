Amica.it - Decorato da spille e completato da calzamaglia e guanti di pelle diventa un outfit insolito e cool per le Feste

Leggi su Amica.it

C’è un capo dell’armadio che non viene spesso preso in considerazione e che invece avrebbe bisogno di essere rivalutato perché nasconde delle inaspettate doti di versatilità e di potenziale moda. Stiamo parlando del cardigan doppiopetto, una variante del classico maglione chiuso sul davanti da bottoni che da un po’ di anni era stato messo da parte, ma che ora sta ritrovando il suo spazio. Facendo concorrenza alla variante in stile grandpa più che mai di tendenza adesso.Diritto, caratterizzato da una doppia fila di bottoni e dal colletto, assomiglia quasi più a un mini cappotto che a un cardigan vero e proprio. Se non fosse fatto di maglia verrebbe sicuramente scambiato per un abito.